La Polonia blocca la minimum tax per negoziare sui fondi europei (Di martedì 24 maggio 2022) A quanto pare, la "cordiale diffidenza" tra l'Unione Europea e l'indisciplinata Varsavia è ormai oggetto di cronaca e materiale quasi scontato assimilato di default dalla rassegna stampa continentale. Raffiche di veti, alterchi, scontri a muso duro, piccoli intermezzi di distensione, e ancora tattiche e stratagemmi per sfuggire all'avversario o costringerlo ad arretrare con le spalle al muro. Eppure, questa scintilla non ha nulla a che vedere con lo stato di diritto né con il contendersi dei fondi europei, o almeno così sembrerebbe. La sequenza è la seguente: il 20 dicembre 2021 sono state pubblicate le linee guida Ocse seguite dalla pubblicazione della proposta di Direttiva Ue, il 14 marzo 2022 è stato reso pubblico il Commentario alle linee guida che inaugurava la consultazione pubblica riguardo l'implementation framework del nuovo sistema. Parliamo ...

