La pianta di rosmarino sta morendo? Fate così e la salverete (Di martedì 24 maggio 2022) La pianta di rosmarino trionfa sui balconi italiani; parliamo di un'erba aromatica molto utilizzata in cucina per aromatizzare le ricette della tradizione culinaria. Facile da coltivare, non ha bisogno di troppe attenzioni perché si adatta a qualsiasi clima e ad ogni tipologia di terriccio. Ma può capitare, per svariate ragioni, che deperisca improvvisamente. La sua crescita appare rallentata, aghi e foglie virano dal verde scuro al grigio, al rossastro, fino a seccarsi. Funghi, insetti, malattie di vario tipo possono attaccare il fusto, provocando una degenerazione lenta e continua. Spesso le cause sono da ricondurre ad un cattivo drenaggio del terreno, alla carenza di micronutrienti essenziali alla sua salute, ad una concimazione eccessiva. Ma è possibile intervenire per salvarla anche in extremis? Curiose? Iniziamo!

