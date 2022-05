La moglie muore per un malore improvviso a 55 anni: la scelta choc del marito che lascia senza parole (Di martedì 24 maggio 2022) Non è riuscito ad accettare l'idea di vivere senza di lei. Luca Simionato e Giovanna Vanin vivevano insieme, sposati, da 26 anni. Un amore senza filtri, sconfinato. Giovanna se n'è andata per un malore improvviso lo scorso 15 maggio a soli 55 anni. Un dolore immenso che ha trovato l'epicentro nell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La coppia era molto conosciuta nel mondo dei biker trevigiani che sono rimasti senza parole per la morte di Giovanna. Ma Luca, il marito, da quel 15 maggio non si è più ripreso. Troppo forte il dolore, troppo grande la ferita. Così ha deciso di farla finita. Simoniato si è tolto la vita a 54 anni in un cantiere edile. A trovare il corpo sono stati alcuni operai. Il conforto degli amici, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Non è riuscito ad accettare l'idea di viveredi lei. Luca Simionato e Giovanna Vanin vivevano insieme, sposati, da 26. Un amorefiltri, sconfinato. Giovanna se n'è andata per unlo scorso 15 maggio a soli 55. Un dolore immenso che ha trovato l'epicentro nell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La coppia era molto conosciuta nel mondo dei biker trevigiani che sono rimastiper la morte di Giovanna. Ma Luca, il, da quel 15 maggio non si è più ripreso. Troppo forte il dolore, troppo grande la ferita. Così ha deciso di farla finita. Simoniato si è tolto la vita a 54in un cantiere edile. A trovare il corpo sono stati alcuni operai. Il conforto degli amici, ...

