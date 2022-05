‘La libreria delle storie rimaste’, il romance di Manuela Chiarottino (Di martedì 24 maggio 2022) Da Londra a Bibery, un paesino di poche anime immerso nelle campagne inglesi. Amabel non avrebbe mai pensato di finire proprio lì, a lavorare in una vecchia libreria… con tanto che i libri a lei proprio non piacciono, o meglio... le fanno molta paura. Ma Emily, la proprietaria della “libreria delle storie rimaste”, è una cara vecchietta, dopotutto, che passa il tempo a sfornare biscotti e coccolare la sua banda di gatti. E Amabel non ha alternative, se non quella di adeguarsi alle bizzarrie dell'anziana libraia e dei suoi concittadini; tra cui l’affascinante Albert, il veterinario dagli occhi blu che sembra tanto determinato a vincere le ritrosie di Amabel e farle smettere una volta per tutte di portare vestiti costosi e tacchi alti. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi ... Leggi su 900letterario (Di martedì 24 maggio 2022) Da Londra a Bibery, un paesino di poche anime immerso nelle campagne inglesi. Amabel non avrebbe mai pensato di finire proprio lì, a lavorare in una vecchia… con tanto che i libri a lei proprio non piacciono, o meglio... le fanno molta paura. Ma Emily, la proprietaria della “rimaste”, è una cara vecchietta, dopotutto, che passa il tempo a sfornare biscotti e coccolare la sua banda di gatti. E Amabel non ha alternative, se non quella di adeguarsi alle bizzarrie dell'anziana libraia e dei suoi concittadini; tra cui l’affascinante Albert, il veterinario dagli occhi blu che sembra tanto determinato a vincere le ritrosie di Amabel e farle smettere una volta per tutte di portare vestiti costosi e tacchi alti. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi ...

