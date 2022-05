La Leyen ‘tifa’ per la guerra | “Kiev deve vincere” | e rilancia l’idrogeno | “nuova frontiera della rete energetica Ue Basta dipendenze tossiche”

Leggi su italiasera

(Di martedì 24 maggio 2022) “Lain Ucraina sta mettendo in dubbio l’intero ordine internazionale. E’ per questo che contrastare l’aggressioneRussia è un compito per l’intera comunità globale. Faremo tutto quello che possiamo per aiutare gli ucraini ae a riprendere il futuro nelle loro mani. Per la prima volta nella storia, l’Unione Europea fornisce aiuti militari a un Paese sotto attacco. Stiamo mobilitando tutto il nostro potere economico. Le nostre sanzioni e l’azione spontanea sanzionatoria delle aziende stanno impoverendo l’economia russa e la macchina dadel Cremlino“. Un intervento decisamente duro e, purtroppo, ‘poco diplomatico’ quello pronunciato oggi dalla presidenteCommissione Ue, Ursula von der, intervenendo al secondo giorni di lavori del World Economic ...