La guerra in Ucraina svela come migliorare l' esercito dell' Italia

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 maggio 2022) Sulla basee lezioni apprese dal conflitto in corso,'incrementoa spesa militare e del livello di responsabilità che l'autorità politica intenderebbe assumere per la tutela degli interessi nazionali, le forze terrestri, oltre ad assicurare inuna presenza qualificata nel concorso alla sicurezza e all'ordine pubblico, devono essere in grado di dispiegarefuori dal territorio nazionale- una forza almeno di livello Corpo d'Armata. Le forze terrestri si devono articolare in «forze d'impiego» per la condotta di una campagna militare ovvero di un'operazione. La combinazionee varie Armi (fanteria, artiglieria, genio, ecc.) ee Specialità (bersaglieri, alpini, paracadutisti, ecc.) deve garantire un ottimale bilanciamento dei rispettivi punti di forza e limitazioni, ...