“La guerra accresce rischi simili in Asia e Pacifico”

Secondo il Presidente americano Joe Biden, "la guerra in corso tra Russia e Ucraina accrescere rischi simili in Asia e nel Pacifico" e dunque anche il bisogno di una regione Indo-Pacifica libera da conflitti interni. La riunione Quad Il messaggio riguardo la necessità una zona pacifica è stato lanciato dal Presidente USA nel corso della riunione Quad (Quadrilater Security Dialogue), dialogo multilaterale che si svolge tra Stati Uniti, Australia, Giappone e India, e che si pone l'obiettivo di individuare piani strategici a medio lungo termine. Biden in particolare ha voluto commentare positivamente l'evento, sostenendo che l'accordo tra i Paesi del Quad non è una "moda passeggera" e che l'intenzione è quella che prosperi per anni.

