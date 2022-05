La Gb vuole mandare navi da guerra in Ucraina per difendere il grano. Lavrov “chiama” la Cina (Di martedì 24 maggio 2022) La Gran Bretagna ha annunciato oggi che sta discutendo con i suoi alleati del possibile invio di navi da guerra nel Mar Nero per proteggere i mercantili che trasportano grano ucraino. Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis, che ha tenuto un incontro sul possibile corridoio navale protetto da Odessa attraverso il Bosforo per l’esportazione di grano con la sua controparte britannica Liz Truss, ha parlato di una coalizione di partecipanti che potrebbe includere alcuni paesi della Nato ed altri paesi, dipendenti dalle importazioni di grano. Il grano dell’Ucraina da proteggere, priorità di Usa e Gb L’amministrazione Biden ha annunciato la scorsa settimana che sta lavorando a stretto contatto con gli alleati europei per sviluppare rotte che garantiscano ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) La Gran Bretagna ha annunciato oggi che sta discutendo con i suoi alleati del possibile invio didanel Mar Nero per proteggere i mercantili che trasportanoucraino. Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis, che ha tenuto un incontro sul possibile corridoio navale protetto da Odessa attraverso il Bosforo per l’esportazione dicon la sua controparte britannica Liz Truss, ha parlato di una coalizione di partecipanti che potrebbe includere alcuni paesi della Nato ed altri paesi, dipendenti dalle importazioni di. Ildell’da proteggere, priorità di Usa e Gb L’amministrazione Biden ha annunciato la scorsa settimana che sta lavorando a stretto contatto con gli alleati europei per sviluppare rotte che garantiscano ...

