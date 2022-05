La foto di Sagittario A* è bellissima ma del buco nero ‘di casa’ sappiamo poco Ah | la scienza!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) Poveri buchi neri. Li chiamano ladri usciti dalle tane, “mostri” o “bestie”. Perché poi? Non sono malvagi. Non fanno nulla di male, solo il loro mestiere. Non sono rarità da guardare con terrore. Ce ne sono miliardi, di varia tipologia. Fanno paura, forse perché nessuno sa, per ora, come si siano formati o perché riescano a diventare supermassicci, milioni o miliardi di volte più pesanti del Sole.che sono al centro di quasi tutte le galassie. ComeA*, recentemente assurto agli onori della cronaca, per gli amici Sag A* (si legge Sag A Star), 4 milioni di volte la massa del Sole, a 26mila anni luce di distanza dalla Terra. Di buchi neri ce ne sono forse da 10 milioni a un miliardo nella sola Via Lattea, galassia di cui fa parte il sistema solare e dunque noi tutti. Stesso ordine di grandezza per ognuna dei miliardi di galassie ...