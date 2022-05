La festa per la vittoria del City finisce male per Noel Gallagher, in ospedale dopo una testata: “a terra ricoperto di sangue” (Di martedì 24 maggio 2022) Noel Gallagher è tifosissimo del Manchester City e, dunque, non poteva di certo perdersi l’ultima partita della sua squadra del cuore, quella che l’ha decretata campione di Premier League. I festeggiamenti dopo il triplice fischio, però, hanno avuto un’evoluzione tragicomica per il cantante degli Oasis, colpito con una testata dal padre di Ruben Dias. “Allo stadio è stato pazzesco. La famiglia di Ruben Dias era seduta un po’ più in alto; mi sono girato saltando come un idiota, ho passato mio figlio come se fosse il trofeo della Premier League, tutta la gente lo sollevava. Quando mi sono girato, il padre di Ruben Dias mi ha colpito in faccia con una testata e sono caduto a terra, coperto di sangue“, ha raccontato Gallagher stesso a ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 24 maggio 2022)è tifosissimo del Manchestere, dunque, non poteva di certo perdersi l’ultima partita della sua squadra del cuore, quella che l’ha decretata campione di Premier League. I festeggiamentiil triplice fischio, però, hanno avuto un’evoluzione tragicomica per il cantante degli Oasis, colpito con unadal padre di Ruben Dias. “Allo stadio è stato pazzesco. La famiglia di Ruben Dias era seduta un po’ più in alto; mi sono girato saltando come un idiota, ho passato mio figlio come se fosse il trofeo della Premier League, tutta la gente lo sollevava. Quando mi sono girato, il padre di Ruben Dias mi ha colpito in faccia con unae sono caduto a, coperto di“, ha raccontatostesso a ...

