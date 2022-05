“La favola è finita”. Dopo Amici 21, Luigi Strangis scarica Carola: scoperto con la nuova fiamma (Di martedì 24 maggio 2022) Amici 21 Luigi Strangis bacia una ragazza, il video impazza in rete. Una notizia che arriva al termine di una settimana molto movimentata per il vincitore di Amici ospite, domenica scorsa, di Mara Venier. Tanti i rumors circolati su di lui: tra cui quello di una possibile partecipazione a Sanremo. “Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista c’è anche Amadeus. Il direttore artistico di Sanremo avrebbe già comunicato ai suoi collaboratori di volere Luigi al prossimo Festival” faceva sapere il settimanale Oggi. Intervistato dal quotidiano Il Tempo Luigi Strangis non allontana l’ipotesi anzi lascia intendere il suo desiderio: “L’ho sempre seguito e sarebbe un altro sogno da realizzare. Sarei un pazzo a non volerlo. Resto con i piedi per terra. Devi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022)21bacia una ragazza, il video impazza in rete. Una notizia che arriva al termine di una settimana molto movimentata per il vincitore diospite, domenica scorsa, di Mara Venier. Tanti i rumors circolati su di lui: tra cui quello di una possibile partecipazione a Sanremo. “Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista c’è anche Amadeus. Il direttore artistico di Sanremo avrebbe già comunicato ai suoi collaboratori di volereal prossimo Festival” faceva sapere il settimanale Oggi. Intervistato dal quotidiano Il Temponon allontana l’ipotesi anzi lascia intendere il suo desiderio: “L’ho sempre seguito e sarebbe un altro sogno da realizzare. Sarei un pazzo a non volerlo. Resto con i piedi per terra. Devi ...

