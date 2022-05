La danza di Guerra nella Roma antica (Di martedì 24 maggio 2022) nella rubrica settimanale Passi di danza tratteremo il ruolo e il significato di alcune tipologie particolari di danza che venivano associate nell’antica Roma all’inizio della Guerra. La bellicosa Roma antica Tra i nemici principali dei Romani ci sono stati Cartaginesi, Celti, Galli e Greci. L’antica Roma viene spesso associata al combattimento e alla Guerra. La lotta dell’epoca non rappresentava soltanto un modo di ampliare le proprie conquiste, ma anche una forma di intrattenimento. Basti pensare allo “spettacolo” dei gladiatori nel Colosseo che veniva periodicamente offerto per dilettare l’imperatore e il popolo Romano. Una connessione tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022)rubrica settimanale Passi ditratteremo il ruolo e il significato di alcune tipologie particolari diche venivano associate nell’all’inizio della. La bellicosaTra i nemici principali deini ci sono stati Cartaginesi, Celti, Galli e Greci. L’viene spesso associata al combattimento e alla. La lotta dell’epoca non rappresentava soltanto un modo di ampliare le proprie conquiste, ma anche una forma di intrattenimento. Basti pensare allo “spettacolo” dei gladiatori nel Colosseo che veniva periodicamente offerto per dilettare l’imperatore e il popolono. Una connessione tra ...

