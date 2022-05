Advertising

riccardo_fra : Finalmente la corte d’appello di Torino ha reso giustizia a @c_appendino, assolta nell’ambito del processo Ream. Un… - gravitazeroeu : RT @ilpost: La Corte di giustizia europea ha ripristinato l’immunità parlamentare all’ex presidente catalano Carles Puigdemont https://t.co… - CatalanNation : RT @Matteo_Angioli: Ristabilita l'immunità parlamentare per i deputati europei #catalani @KRLS @toni_comin @ClaraPonsati. Lo ha deciso la C… - jordi56453192 : RT @Matteo_Angioli: Ristabilita l'immunità parlamentare per i deputati europei #catalani @KRLS @toni_comin @ClaraPonsati. Lo ha deciso la C… - ilpost : La Corte di giustizia europea ha ripristinato l’immunità parlamentare all’ex presidente catalano Carles Puigdemont -

tvsvizzera.it

A partire dalla sentenza delladi Cassazione francese dello scorso anno che ha sancito l'... Yonathan parla di "negazione di", esprimendo con questa locuzione tutto il suo dolore e tutto ..."Spero sempre nella", ha detto Lucano all'ANSA in vista del processo d'appello. La seconda sezione dellad'appello reggina davanti alla quale si svolgerà il processo sarà presieduta ... Corte Giustizia Ue, ok a immunità provvisoria a Puigdemont La Corte di Giustizia UE, in via cautelare, ha ripristinato l'immunità parlamentare per l'eurodeputato catalano Carles Puigdemont. La decisione riguarda anche altri due europarlamentari catalani, Toni ...La Corte di Giustizia Ue, in via cautelare, ha ripristinato l'immunità parlamentare per l'eurodeputato catalano Carles Puigdemont. Per il tribunale il ripristino temporaneo si è reso necessario in qua ...