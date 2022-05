"La Coppa Italia mettila nel c...": aperta un'inchiesta sullo striscione del Milan (Di martedì 24 maggio 2022) È diventato un caso lo striscione esposto dai giocatori del Milan durante i festeggiamenti per lo scudetto andati in scena per le vie di Milano. La Procura federale ha deciso di aprire un'inchiesta sulla scritta che... Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022) È diventato un caso loesposto dai giocatori deldurante i festeggiamenti per lo scudetto andati in scena per le vie dio. La Procura federale ha deciso di aprire un'sulla scritta che...

Advertising

juventusfc : TERZO TROFEO STAGIONALE. UNA FINALE PAZZESCA. UNA RIMONTA DA CAMPIONESSE. LE #JUVENTUSWOMEN VINCONO LA COPPA ITALIA… - GoalItalia : Scudetto ? Coppa Italia ? Champions League ? 22 maggio 2010 ?? L'Inter di Josè Mourinho completa uno storico Tri… - sportface2016 : +++Striscione dei giocatori #Milan in sfottò verso l'#Inter ('La Coppa Italia mettitela nel cu**'), la procura dell… - brigittebordot : La Coppa Italia non conta perché vi abbiamo dimostrato come si gioca e inculato per bene. Macachi pezzenti, inferiori - MaurizioAlbiati : @mewluna @EzioGreggio @RepMilan Giusto, guarda anche il cartellone di 2 giocatori del Milan 'la coppa Italia, metti… -