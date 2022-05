La compagna di Gigi D’Alessio pubblica nuove foto | “4 mesi d’amore e di occhiaie”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 maggio 2022) Sono rare ledicon la sua giovaneDenise Esposito, ancora più rari gli scatti del piccolo, il quinto figlio del cantante. Denise ogni tanto si lascia andare, come oggi che ha postato tra le storie di Instagram due, una di suo figlio Francesco, l’altra in cui confessa la sua stanchezza. E’ la stanchezza di una mamma che di notte si sveglia spesso per il suo bambino e che di giorno si occupa soprattutto di lui. Come molte coppie vip anchee Denise Esposito scelgono di non mostrare il visino del loro bambino, lechela sua mamma sono tenerissime, si vede sempre la sua bocca, le sue manine così piccole. “4...