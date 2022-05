La Cnn: ecco le foto dei russi che portano via il grano dell’Ucraina da Sebastopoli (Di martedì 24 maggio 2022) Una serie di nuove foto satellitari pubblicate dalla Cnn mostrerebbero il saccheggio del grano ucraino da parte dei russi. Le immagini di Maxar Technologies scattate il 19 e il 21 maggio sul porto di Sebastopoli mostrano le navi Matros Pozynich e Matros Koshka attraccate di fianco ad alcuni silos di grano, da cui riversavano il materiale nelle stive. Secondo il sito di tracciamento navale MarineTraffic.com entrambe le navi hanno nel frattempo lasciato il porto. La Matros Pozynich sta navigando nel Mar Egeo, sostenendo di essere diretta a Beirut. Mentre la Matros Koshka si trova ancora nel Mar Nero e non è possibile ad ora valutare dove sia diretta. Il grano della Crimea, di Cherson e Zaporizhzhia La Cnn specifica che è difficile sapere con certezza se la nave sia stata caricata ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Una serie di nuovesatellitari pubblicate dalla Cnn mostrerebbero il saccheggio delucraino da parte dei. Le immagini di Maxar Technologies scattate il 19 e il 21 maggio sul porto dimostrano le navi Matros Pozynich e Matros Koshka attraccate di fianco ad alcuni silos di, da cui riversavano il materiale nelle stive. Secondo il sito di tracciamento navale MarineTraffic.com entrambe le navi hanno nel frattempo lasciato il porto. La Matros Pozynich sta navigando nel Mar Egeo, sostenendo di essere diretta a Beirut. Mentre la Matros Koshka si trova ancora nel Mar Nero e non è possibile ad ora valutare dove sia diretta. Ildella Crimea, di Cherson e Zaporizhzhia La Cnn specifica che è difficile sapere con certezza se la nave sia stata caricata ...

