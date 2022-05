La clausola da 150 milioni nel contratto di Rafa Leao: Milan, perché può cambiare tutto (Di martedì 24 maggio 2022) L'uomo per eccellenza del 19esimo Scudetto rossonero? Sicuramente Rafael Leao, cresciuto tantissimo in questa stagione e letale in molte partite di A sull'esterno sinistro. Normale che il suo nome, così, sia finito sul taccuino di diverse big del calcio europeo. Ma in casa rossonera, scrive Calciomercato.com, il trio Maldini-Massara-Gazidis è fiducioso nel suo rinnovo, per allungare il rapporto fino all'estate del 2026. Ad aiutare il club c'è una clausola di rescissione di 150 milioni. Mentre il suo attuale contratto da 1,5 milioni di euro a stagione non verrà riconfermato, con la cifra che salirà vertiginosamente. Occhio alla possibile corte dei due club di Manchester Ad aiutare inoltre ai vertici del Milan, la conferma di Mbappé al Psg e il probabile arrivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) L'uomo per eccellenza del 19esimo Scudetto rossonero? Sicuramenteel, cresciuto tantissimo in questa stagione e letale in molte partite di A sull'esterno sinistro. Normale che il suo nome, così, sia finito sul taccuino di diverse big del calcio europeo. Ma in casa rossonera, scrive Calciomercato.com, il trio Maldini-Massara-Gazidis è fiducioso nel suo rinnovo, per allungare il rapporto fino all'estate del 2026. Ad aiutare il club c'è unadi rescissione di 150. Mentre il suo attualeda 1,5di euro a stagione non verrà riconfermato, con la cifra che salirà vertiginosamente. Occhio alla possibile corte dei due club di Manchester Ad aiutare inoltre ai vertici del, la conferma di Mbappé al Psg e il probabile arrivo ...

AntoVitiello : Confermata e accertata la presenza di una clausola da ben 150 mln di euro nel contratto di Rafa #Leao fin dal primo… - cmdotcom : ESCLUSIVO #Milan, #Leao ha una clausola da 150 milioni - capuanogio : #Leao ha una clausola da 150 milioni di euro e il #Milan lavora per prolungare il contratto, ma se uno sceicco di p… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: #Leao ha una clausola da 150 milioni di euro e il #Milan lavora per prolungare il contratto, ma se uno sceicco di presentas… - saelemaekers7 : RT @a_franchetti: Già fatti di persona i complimenti a @86_longo, ma io non voglio 150 milioni, io voglio @RafaeLeao7, perché tra tre anni… -