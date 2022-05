Kurt Cobain: la chitarra di Smell Like Teen Spirit venduta per 4,5 milioni di dollari (Di martedì 24 maggio 2022) Si tratta della mitica Fender Mustang appartenuta al frontman dei Nirvana, e uno dei suoi strumenti musicali preferiti. Ad aggiudicarsela è stato il collezionista Jim Irsay, che possiede anche cimeli di artisti del calibro di Elvis Presley, George Harrison, Prince, Bob Dylan e David Gilmour. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 24 maggio 2022) Si tratta della mitica Fender Mustang appartenuta al frontman dei Nirvana, e uno dei suoi strumenti musicali preferiti. Ad aggiudicarsela è stato il collezionista Jim Irsay, che possiede anche cimeli di artisti del calibro di Elvis Presley, George Harrison, Prince, Bob Dylan e David Gilmour. L'articolo proviene da DireDonna.

