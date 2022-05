Kurt Cobain: la chitarra di Smell Like Teen Spirit venduta per 4,5 milioni di dollari (Di martedì 24 maggio 2022) La mitica Fender Mustang appartenuta a Kurt Cobain è stata venduta all’asta per 4,5 milioni di dollari. Si tratta della chitarra che il frontman dei Nirvana aveva suonato nel video di Smell Like Teen Spirit, nel 1991. Vi raccomandiamo... Courtney Love e la dedica a Kurt Cobain La Julien’s Auctions, società che ha organizzato l’asta, aveva valutato lo strumento musicale tra i 400 e i 600mila dollari. Dopo una battaglia a colpi di offerte da parte dei più grandi collezionisti di tutto il mondo, ad aggiudicarsi la Fender di Cobain è stata la Jim Irsay Collection of Indianapolis. La ... Leggi su diredonna (Di martedì 24 maggio 2022) La mitica Fender Mustang appartenuta aè stataall’asta per 4,5di. Si tratta dellache il frontman dei Nirvana aveva suonato nel video di, nel 1991. Vi raccomandiamo... Courtney Love e la dedica aLa Julien’s Auctions, società che ha organizzato l’asta, aveva valutato lo strumento musicale tra i 400 e i 600mila. Dopo una battaglia a colpi di offerte da parte dei più grandi collezionisti di tutto il mondo, ad aggiudicarsi la Fender diè stata la Jim Irsay Collection of Indianapolis. La ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Nirvana, chitarra di Cobain del video di Smells Like Teen Spirit venduta a $ 4,5 milioni - infoitcultura : Nirvana, la chitarra di Kurt Cobain usata in Smells Like Teen Spirit è stata venduta per 4,5 milioni di dollari - infoitcultura : La chitarra di Kurt Cobain (Smells Like Teen Spirit) venduta all'asta per 4,5 milioni dollari - infoitcultura : Kurt Cobain, venduta a 4,5 milioni di dollari la chitarra preferita dal leader dei Nirvana - infoitcultura : NIRVANA: la chitarra di Kurt Cobain usata nel video “Smells Like Teen Spirit” battuta all'asta per 4,5 milioni di d… -