Kiev | ' russi preparano nuova offensiva su Zaporizhzhia'

L'esercito russo si prepara a riprendere l'offensiva nell'area di Vasylivka a Zaporizhzhia in direzione Bakhmut. Lo scrive lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine nel rapporto della ...Quattro persone sono rimaste uccise in un edificio residenziale nei bombardamenti' caotici e quasi continui a Severodonetsk". Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai, citato da Unian. "Quattro persone sono morte in un ...E’ aumentato a 234 (ieri erano 232) il numero dei bambini ucraini rimasti uccisi dall’inizio dell’invasione russa. Lo ha riferito l’ufficio del procuratore generale di Kiev su Telegram, citato da ...(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Quattro persone sono rimaste uccise in un edificio residenziale nei bombardamenti russi ' caotici e quasi continui ...