Juventus: Rovella torna ma resterà? (Di martedì 24 maggio 2022) Nicolò Rovella tornerà alla Juventus dopo due anni in prestito al Genoa. Come racconta il corriere di Torino, il 20enne potrebbe... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Nicolòtornerà alladopo due anni in prestito al Genoa. Come racconta il corriere di Torino, il 20enne potrebbe...

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Gatti, #Rovella, #Fagioli e #Ranocchia allo Stage della Nazionale ???? Quattro pezzi di futuro targato #Juventus ?? - LALAZIOMIA : Juventus: Rovella torna ma resterà? - EncheMarchisio : RT @khaledalnouss1: Fabio Miretti is the favorite to stay at Juventus over Fagioli, Rovella & Ranocchia. (Tuttosport) - SelvaggioNicolo : RT @khaledalnouss1: Fabio Miretti is the favorite to stay at Juventus over Fagioli, Rovella & Ranocchia. (Tuttosport) - LloydLebelo : RT @khaledalnouss1: Fabio Miretti is the favorite to stay at Juventus over Fagioli, Rovella & Ranocchia. (Tuttosport) -