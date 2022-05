Juventus, il ritorno di Pogba è sempre più vicino: rifiutate le altre offerte (Di martedì 24 maggio 2022) Pogba Juve: countdown per il ritorno del francese! Il centrocampista avrebbe rifiutate le offerte del PSG e Real Madrid per tornare a Torino Paul Pogba e la Juventus sempre più vicini. La conferma arriva da La Stampa: secondo quanto riportato dal quotidiano, è partito il countdown per il ritorno in bianconero del centrocampi francese. L’ultimo indizio è inequivocabile: il francese, infatti, avrebbe rifiutato le offerte di PSG e Real Madrid pur di tornare a Torino. Sono ore decisive per il ritorno alla Juventus da parte del centrocampista ormai ex Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022)Juve: countdown per ildel francese! Il centrocampista avrebbeledel PSG e Real Madrid per tornare a Torino Paule lapiù vicini. La conferma arriva da La Stampa: secondo quanto riportato dal quotidiano, è partito il countdown per ilin bianconero del centrocampi francese. L’ultimo indizio è inequivocabile: il francese, infatti, avrebbe rifiutato ledi PSG e Real Madrid pur di tornare a Torino. Sono ore decisive per ilallada parte del centrocampista ormai ex Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

