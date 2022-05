Juventus, il Chelsea vuole Rabiot (Di martedì 24 maggio 2022) I londinesi vogliono Adrien Rabiot e sarebbe pronta un’offerta pur di accaparrarselo. Per i bianconeri il calciatore è in uscita Adrien Rabiot sembra essere ai saluti. Il calciatore francese potrebbe essere tra i sacrificati del mercato estivo, visto anche l’essere discontinuo in campo. Il centrocampista ha già alcune offerte, con il Chelsea che sembra esser L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 24 maggio 2022) I londinesi vogliono Adriene sarebbe pronta un’offerta pur di accaparrarselo. Per i bianconeri il calciatore è in uscita Adriensembra essere ai saluti. Il calciatore francese potrebbe essere tra i sacrificati del mercato estivo, visto anche l’essere discontinuo in campo. Il centrocampista ha già alcune offerte, con ilche sembra esser L'articolo

Advertising

RafAuriemma : Il Comandante #Koulibaly ha comunicato al suo agente #Ramadani che non andrà alla #Juventus per il rispetto che nut… - GiovaAlbanese : Il #calciomercato del #Chelsea è ancora congelato, la #Juventus vuole andare sul sicuro e rischiare: la pista… - infoitsport : Rabiot può dire addio alla Juventus: il nuovo Chelsea è pronto all'offerta per il francese - infoitsport : Juventus, il Chelsea vuole Rabiot: c’è l’offerta! - Pacifis98482587 : RT @RafAuriemma: Il Comandante #Koulibaly ha comunicato al suo agente #Ramadani che non andrà alla #Juventus per il rispetto che nutre nei… -