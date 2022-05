Juventus, Allegri scherza: “Pogba non torna, ha paura di sfidarmi a basket” (Di martedì 24 maggio 2022) Divertente siparietto tra Massimiliano Allegri a Andrea Barzagli, protagonisti di un’intervista in onda in questi giorni su Dazn. Il tecnico della Juventus, interrogato dall’ex difensore sul possibile ritorno in bianconero di Paul Pogba, ha scherzato così: “Non torna Pogba, ha paura di sfidarmi a basket. Pensava ‘questo pensa prima coi piedi e poi con le mani’, è per questo che se ne è andato”. Lo scherzoso riferimento di Allegri è legato alla prima esperienza di Pogba alla Juventus, quando sui social comparvero le immagini di una divertente sfida tra il centrocampista francese e Allegri. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Divertente siparietto tra Massimilianoa Andrea Barzagli, protagonisti di un’intervista in onda in questi giorni su Dazn. Il tecnico della, interrogato dall’ex difensore sul possibile ritorno in bianconero di Paul, hato così: “Non, hadi. Pensava ‘questo pensa prima coi piedi e poi con le mani’, è per questo che se ne è andato”. Lo scherzoso riferimento diè legato alla prima esperienza dialla, quando sui social comparvero le immagini di una divertente sfida tra il centrocampista francese e. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : #Pogba-Juve: è fatta. Allegri e il progetto decisivi nella scelta del francese, pronto un triennale - capuanogio : La #Juventus di #Allegri ha chiuso facendo 8 punti in meno di quella di #Pirlo (70 contro 78), perdendo 2 partite i… - GoalItalia : 'I punti non dicono la verità su questa Juventus' Il pensiero di Allegri dopo l'ultima giornata ?? - sportface2016 : #Juventus Divertente siparietto tra #Allegri e #Barzagli sul possibile ritorno di #Pogba in bianconero - MondoBN : MERCATO, Il futuro di Luca Pellegrini è -