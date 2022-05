Juve, per il dopo Alex Sandro si pensa ad un italiano: dalla Serie A! (Di martedì 24 maggio 2022) dopo una stagione deludente, e senza nessun trofeo, in casa Juventus è tempo di rivoluzione, soprattutto sul fronte mercato. Salutati ufficialmente Dybala, Chiellini e Bernardeschi, il club bianconero starebbe valutando anche la cessione del terzino sinistro brasiliano Alex Sandro, a Torino da 7 anni ma, ormai, ai margini del nuovo progetto. Per sostituirlo, secondo quanto riportato da Repubblica, la dirigenza Juventina avrebbe puntato il classe 2002 Destiny Udogie. Udogie Juventus Mercato Il diciannovenne italiano quest’anno ha disputato una buonissima stagione con la maglia dell’Udinese, segnando anche 5 reti in 35 presenze; attirando così le attenzioni di numerose squadre, oltre la Juve, tra le quali Inter e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 24 maggio 2022)una stagione deludente, e senza nessun trofeo, in casantus è tempo di rivoluzione, soprattutto sul fronte mercato. Salutati ufficialmente Dybala, Chiellini e Bernardeschi, il club bianconero starebbe valutando anche la cessione del terzino sinistro brasiliano, a Torino da 7 anni ma, ormai, ai margini del nuovo progetto. Per sostituirlo, secondo quanto riportato da Repubblica, la dirigenzantina avrebbe puntato il classe 2002 Destiny Udogie. Udogientus Mercato Il diciannovennequest’anno ha disputato una buonissima stagione con la maglia dell’Udinese, segnando anche 5 reti in 35 presenze; attirando così le attenzioni di numerose squadre, oltre la, tra le quali Inter e ...

