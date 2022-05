Jovanotti la figlia Teresa si laurea a New York solo un anno fa ha sconfitto il cancro (Di martedì 24 maggio 2022) Teresa Cherubini, la figlia di Lorenzo Jovanotti e Francesca Valiani, si è laureata alla School of Visual Art di New York. Lo ha annunciato lei su Instagram pubblicando una foto con il suo avatar in cartoon con la corona d’alloro in testa. Per l’occasione, tutta la famiglia l’ha raggiunta a New York per festeggiare.Un anno Leggi su people24.myblog (Di martedì 24 maggio 2022)Cherubini, ladi Lorenzoe Francesca Valiani, si èta alla School of Visual Art di New. Lo ha annunciato lei su Instagram pubblicando una foto con il suo avatar in cartoon con la corona d’alloro in testa. Per l’occasione, tutta la famiglia l’ha raggiunta a Newper festeggiare.Un

Advertising

Carlingi : Sentita su #r101: 'La figlia di Jovanotti SI È FATTA UN AUTORITRATTO DA SOLA'. Chissà se può fare autoritratti anch… - infoitcultura : Jovanotti commosso, la figlia Teresa si laurea a New York: solo un anno fa ha sconfitto un tumore - infoitcultura : Jovanotti commosso, la figlia Teresa si laurea a New York: solo un anno fa ha sconfitto un tumore - infoitcultura : 'Il mio sogno'. Jovanotti, la notizia sulla figlia Teresa. Momento bello dopo la lotta al cancro - stra_vip : Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, si è laureata a New York #TeresaCherubini #Jovanotti #laurea #NewYork… -