Italy Major Premier Padel 2022 | Sinicropi e Cattaneo volano al secondo turno

(Di martedì 24 maggio 2022) Danielee Riccardosi regalano il 2°all’. La coppia azzurra, che a Doha era riuscita a superare le qualificazioni, ha usufruito al meglio della wild card nel main draw di Roma. Sul Grandstand i due hanno vinto per 6-2 6-4 contro il duo formato da Giulio Lovascio e Salvador Oria. Dopo un primo parziale dominato il team tricolore ha assistito alla reazione degli avversari, ma vincendo gli ultimi tre game sono riusciti ad evitare ogni pericolo ed assicurarsi la sfida di 2° round. Gli avversari disaranno Franco Stupaczuk e Pablo Lima, al via come terza coppia del seeding. Batterli sarà un compito proibitivo, ma il match porterà prestigio agli ...