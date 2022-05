Italia-Macedonia: Draghi riceve Kovachevski a P.Chigi (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi ha appena ricevuto a Palazzo Chigi il presidente del Governo della Repubblica di Macedonia del Nord, Dimitar Kovachevski, accolto dal picchetto d'onore9. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il premier Marioha appena ricevuto a Palazzoil presidente del Governo della Repubblica didel Nord, Dimitar, accolto dal picchetto d'onore9.

