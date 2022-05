Italia, le convocazioni di Mancini per le gare di giugno (Di martedì 24 maggio 2022) Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per le imminenti sfide che attendono la nazionale. Dopo la mancata qualificazione ai mondiali, il 2022 degli azzurri sarà solamente all’insegna della Nations League. L’Italia e inserita nel gruppo 3 contro Ungheria, Germania ed Inghilterra, in un girone molto difficile. Sono ben quattro gare previste nel mese di giugno, sulle sei totali. Ad inizio mese ci sarà anche la finalissima con l’Argentina. Questa sarà una sorta di supercoppa tra la vincente dell’Europeo e la vincente della Copa America. Italia, le convocazioni di Mancini: sono 39 in lista Sono 39 i convocati di Mancini per le sfide che aspettano l’Italia: un numero ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 24 maggio 2022) Il commissario tecnico dell’Robertoha diramato leper le imminenti sfide che attendono la nazionale. Dopo la mancata qualificazione ai mondiali, il 2022 degli azzurri sarà solamente all’insegna della Nations League. L’e inserita nel gruppo 3 contro Ungheria, Germania ed Inghilterra, in un girone molto difficile. Sono ben quattropreviste nel mese di, sulle sei totali. Ad inizio mese ci sarà anche la finalissima con l’Argentina. Questa sarà una sorta di supercoppa tra la vincente dell’Europeo e la vincente della Copa America., ledi: sono 39 in lista Sono 39 i convocati diper le sfide che aspettano l’: un numero ...

