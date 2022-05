Italia, in quattro lasciano lo stage: gli altri convocati da Mancini (Di martedì 24 maggio 2022) La Figc ha reso noto alcune novità riguardo allo stage dell’Italia a Coverciano: in quattro tornano a casa e altri tre arrivano L’Italia sta lavorando agli ordini di Mancini in questi giorni per uno stage che accoglie diversi giovani che il Ct vuole visionare per il futuro. Dopo la prima giornata di lavoro divisa in gruppi, hanno lasciato anticipatamente il ritiro ben quattro giocatori. Bellanova, Sottil, Lovato e Udogie tornano ai rispettivi club e al loro posto Mancini ha chiamato Zerbin, Buongiorno e Pierozzi. Lo riporta la FIGC. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) La Figc ha reso noto alcune novità riguardo allodell’a Coverciano: intornano a casa etre arrivano L’sta lavorando agli ordini diin questi giorni per unoche accoglie diversi giovani che il Ct vuole visionare per il futuro. Dopo la prima giornata di lavoro divisa in gruppi, hanno lasciato anticipatamente il ritiro bengiocatori. Bellanova, Sottil, Lovato e Udogie tornano ai rispettivi club e al loro postoha chiamato Zerbin, Buongiorno e Pierozzi. Lo riporta la FIGC. L'articolo proviene da Calcio News 24.

