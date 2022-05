Italia, Christillin: “Mancini si sbaglia: ripescaggio solo se va sostituita una nazionale europea” (Di martedì 24 maggio 2022) “Mancini ha detto che se ci sarà un ripescaggio per i mondiali varrà il nostro ranking? Se qualcuno si ritira deve essere una squadra europea, allora vale il ranking. Ma se si ritira o viene squalificato un componente di qualunque altra federazione noi non c’entriamo nulla”. Lo ha detto il membro Fifa Evelina Christillin a Un giorno da pecora su Radio Uno in risposta alle parole del ct dell’Italia Roberto Mancini: “Ma io non vedo ragioni perché questo accada, secondo me non c’è nessuna possibilità anche se non vorrei far arrabbiare il tecnico della nazionale”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) “ha detto che se ci sarà unper i mondiali varrà il nostro ranking? Se qualcuno si ritira deve essere una squadra, allora vale il ranking. Ma se si ritira o viene squalificato un componente di qualunque altra federazione noi non c’entriamo nulla”. Lo ha detto il membro Fifa Evelinaa Un giorno da pecora su Radio Uno in risposta alle parole del ct dell’Roberto: “Ma io non vedo ragioni perché questo accada, secondo me non c’è nessuna possibilità anche se non vorrei far arrabbiare il tecnico della”. SportFace.

