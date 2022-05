Isola dei Famosi, Ilary Blasi rivela un retroscena: «Rimproverata dagli autori» (Di martedì 24 maggio 2022) Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ha fatto delle inaspettate rivelazioni riguardanti il dietro le quinte dell'Isola dei Famosi, il reality targato Mediaset che sta ottenendo un grande successo. Le gaffe di Ilary Blasi al Gf Vip Nel corso dell'intervista, la moglie di Francesco Totti si é lasciata andare a delle confidenze riguardanti le più celebri gaffe commesse durante la conduzione del programma. Ilary ricorda quella con Ignazio Moser a cui disse: «Vai in Cecilia». Ma anche quella della «patata» al posto della Palapa. Recentemente invece con Ilona Staller al posto di dire «Niente ti scoraggia» le è uscito «niente ti scure». Un momento esilarante che non ha fatto smettere Ilary di ridere, tanto che in suo soccorso ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 24 maggio 2022) Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni,ha fatto delle inaspettatezioni riguardanti il dietro le quinte dell'dei, il reality targato Mediaset che sta ottenendo un grande successo. Le gaffe dial Gf Vip Nel corso dell'intervista, la moglie di Francesco Totti si é lasciata andare a delle confidenze riguardanti le più celebri gaffe commesse durante la conduzione del programma.ricorda quella con Ignazio Moser a cui disse: «Vai in Cecilia». Ma anche quella della «patata» al posto della Palapa. Recentemente invece con Ilona Staller al posto di dire «Niente ti scoraggia» le è uscito «niente ti scure». Un momento esilarante che non ha fatto smetteredi ridere, tanto che in suo soccorso ...

Advertising

GiorgioSnaider8 : @LaStampa Ha poca fantasia. Meglio all'Isola dei Famosi. Come dice Zelensk'yj ,Parlo con Putin....fanno il bagno e si parlano. ... - Ori254 : RT @alfredotec6: ANNUNCIO : Cercasi documenti smarriti in Tribunale di indagini genitori di #Renzi.... Per chi avesse notizie e' pregato di… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, anche Licia Nunez abbandona il reality: il motivo #IsoladeiFamosi @IsolaDeiFamosi #24maggio - Mariano_Amelio : @zwild861 @yugo23 @Levi_godman dopo il disastro isola dei serpenti non si fidano più - argiola7 : @IsolaDeiFamosi ... Concorrente perfetto per l Isola dei famosi -