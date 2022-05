Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Alvin non si sopportano? «Ci conosciamo da 20 anni, scherziamo così», ecco cosa ha rivelato (Di martedì 24 maggio 2022) Da diverse settimane circola un rumors secondo cui Ilary Blasi e Alvin non si sopportino, nonostante lavorino insieme da tanti anni. Ma è vero? Finalmente la conduttrice ha rotto il silenzio! Leggi anche: Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro: che università frequenta? Perché ha lasciato l’Honduras? Ilary Blasi parla di Alvin... Leggi su donnapop (Di martedì 24 maggio 2022) Da diverse settimane circola un rumors secondo cuinon si sopportino, nonostante lavorino insieme da tanti. Ma è vero? Finalmente la conduttrice ha rotto il silenzio! Leggi anche:dei, Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro: che università frequenta? Perché ha lasciato l’Honduras?parla di...

Advertising

fuckyoutiddy : non lui che era più scontento dei naufraghi per il prolungamento dell’isola fino al 27 giugno ?? - MarcoCerutti11 : @matteorenzi @radioleopoldait No vi prego, dopo il Jobs act e l'eliminazione dell'articolo 18 ne abbiamo abbastanza… - hznll28 : RT @FredMosby_: Mo abbandona pure Ilary dice ve la presentate voi io vado a Sabaudia con Guenda isola dei famosi 2022 tutto può cambiare #i… - MondoTV241 : Isola dei Famosi, Ilary Blasi, la gaffe più imbarazzante e i rapporti con Alvin e gli opinionisti, ecco la verità… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni si ritira: choc in studio, lacrime in Honduras -