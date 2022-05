Isola Dei Famosi: Ilary Bacchettata Dagli Autori… Cosa Succede Dietro Le Quinte! (Di martedì 24 maggio 2022) Da due anni è alla conduzione dell’Isola dei Famosi, ma la nostra Ilary Blasi non ha perso il vizio di commettere gaffe. Insomma, ormai i suoi scivoloni sono un po’ il suo marchio di fabbrica. Forse non tutti sanno che gli autori del reality sono costretti spesso e volentieri a richiamarla all’ordine. E’ stata la stessa conduttrice a rivelarlo in una recente intervista. Ecco Cosa ha raccontato la nostra Ilary! Gli autori costretti a richiamare la nostra Ilary Blasi! Ilary Blasi in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato alcuni retroscena riguardanti ciò che accade Dietro le quinte dell’Isola dei Famosi. La conduttrice ha confessato che spesso e volentieri, gli autori del programma sono ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 24 maggio 2022) Da due anni è alla conduzione dell’dei, ma la nostraBlasi non ha perso il vizio di commettere gaffe. Insomma, ormai i suoi scivoloni sono un po’ il suo marchio di fabbrica. Forse non tutti sanno che gli autori del reality sono costretti spesso e volentieri a richiamarla all’ordine. E’ stata la stessa conduttrice a rivelarlo in una recente intervista. Eccoha raccontato la nostra! Gli autori costretti a richiamare la nostraBlasi!Blasi in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato alcuni retroscena riguardanti ciò che accadele quinte dell’dei. La conduttrice ha confessato che spesso e volentieri, gli autori del programma sono ...

Advertising

Elena04070657 : RT @Gfvip815739051: La nostra @Soleil_stasi sarà guest star all isola dei Famosi ?? e noi saremo pronti a starti vicino ? #solearmy #stateo… - valkeasusi : @Giovaguerrato in realtà sono gli ucraini ad aver minato il porto di Odessa per impedire uno sbarco russo, già mesi… - ParliamoDiNews : Maurizia Cacciatori ha partecipato all`Isola dei famosi 4: cosa fa oggi #maurizia #cacciatori #partecipato… - Elena04070657 : RT @regno_disoleil: Quando vedo questi ritorni mi rendo conto che servirebbe un edizione All stars con il meglio dei concorrenti di questi… - Mania48Mania53 : RT @LaVeritaWeb: Il presidente americano dice di essere disposto a difendere militarmente l’isola dai cinesi, l’entourage deve di nuovo cor… -