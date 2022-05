Isola dei Famosi, colpo di scena: dopo tutti i ritiri, Soleil Sorge ci ripensa! (Di martedì 24 maggio 2022) L'indiscrezione bomba del portale Pipol Reality: Soleil Sorge ha cambiato idea ed è partita per l'Honduras. Sarà una nuova naufraga dell'Isola dei Famosi? Leggi su comingsoon (Di martedì 24 maggio 2022) L'indiscrezione bomba del portale Pipol Reality:ha cambiato idea ed è partita per l'Honduras. Sarà una nuova naufraga dell'dei

Advertising

Gianni_gian13 : RT @polemicosa101: Soleil torna all’Isola dei Famosi per far vedere chi comanda, mi sembra chiaro #SoleArmy - Quellochetutti1 : Soleil Sorge sbarca all'Isola dei Famosi come concorrente! Ecco i dettagli ???? - Chia2741 : RT @polemicosa101: Ricapitolando: - protagonista al GFVIP6 - Verissimo x2 - giudice alla Pupa e il Secchione - Le Iene - ha lanciato la su… - Enza08305759 : @amandarossi181 Ragazzi non lha voluta prima s è vera la voce che dicono perché Soleil sarebbe capace di presenta… - occhio_notizie : Dopo un iniziale rifiuto, l'ex opinionista de La Pupa e il Secchione ha accettato l'offerta della Mediaset… -