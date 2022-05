Isola dei Famosi, anche Licia Nunez abbandona il reality: il motivo (Di martedì 24 maggio 2022) L'attrice romana Licia Nunez, confinata da diverse settimane a Playa Sgamada, ha annunciato il suo ritiro dall'Isola dei Famosi 16 Leggi su comingsoon (Di martedì 24 maggio 2022) L'attrice romana, confinata da diverse settimane a Playa Sgamada, ha annunciato il suo ritiro dall'dei16

Advertising

MarcoCerutti11 : @matteorenzi @radioleopoldait No vi prego, dopo il Jobs act e l'eliminazione dell'articolo 18 ne abbiamo abbastanza… - hznll28 : RT @FredMosby_: Mo abbandona pure Ilary dice ve la presentate voi io vado a Sabaudia con Guenda isola dei famosi 2022 tutto può cambiare #i… - MondoTV241 : Isola dei Famosi, Ilary Blasi, la gaffe più imbarazzante e i rapporti con Alvin e gli opinionisti, ecco la verità… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni si ritira: choc in studio, lacrime in Honduras - infoitcultura : Licia Nunez abbandona l'Isola dei famosi 2022/ 'Ho preso altri impegni lavorativi' -