Isola dei Famosi 2022 | Vladimir Luxuria contro Estefanía Bernal | “chiedete scusa al pubblico”

Nella puntata del 23 maggio dell'Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria ha rimproverato Estefanía Bernal per aver preso in giro il pubblico. All'Isola dei Famosi 2022, l'opinionista Vladimir Luxuria ha accusato Estefanía Bernal di aver preso in giro il pubblico, fingendo la storia d'amore con Roger Balduino. Mentre la modella argentina continua a scaricare le colpe sul naufrago, Roger, durante la settimana, ha ammesso le sue colpe e ha chiesto scusa ai compagni. La storia d'amore tra Estefanía Bernal e Roger Balduino non ha mai ingannato il pubblico.

