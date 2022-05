Isola 16 | l’opinione di Isa sulla diciannovesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 24 maggio 2022) Per quanto mi riguarda l’16, la VERA, è finita ieri sera. Mi dispiace ma io resto dell’idea che i prolungamenti siano davvero il male dei reality, snaturano le cose, cambiano il cast e in qualche caso (qui mi riferisco più al Grande Fratello che a volte è arrivato a durare quanto una gravidanza) finiscono pure per diventare indigesti e pesanti anche per gli spettatori più appassionanti. Mi dispiace ma senza Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi (persino senza Blind, che non mi è mai piaciuto ma c’è comunque stato dall’inizio, ed in diversi frangenti è stato protagonista) quella che vedremo nel prossimo mese non solo non sarà più l’di prima, ma soprattutto non sarà l’con la finale che sarebbe stato giusto avere. Ci si potranno anche inventare situazioni nuove e interessanti, in gioco resta ...