Isola 16, ecco gli ascolti della diciannovesima puntata del reality (Di martedì 24 maggio 2022) ascolti Lunedì 23 Maggio: Chi ha vinto la sfida fra L'Isola dei Famosi e la fiction di Rai Uno Solo per passione. Ieri sera è andata in onda la diciannovesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo. Opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras Alvin, per una nuova puntata che ha visto quattro naufraghi abbandonare il gioco. Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez hanno deciso infatti di lasciare il reality rinunciando alla finalissima del 27 Giugno. Su Rai Uno invece è andata in onda la seconda e ultima puntata della fiction dedicata a Letizia Battaglia, la grande fotografa e fotoreporter deceduta poco più di un mese fa.

