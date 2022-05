Iran: caccia si schianta vicino a Isfahan, morti 2 piloti (Di martedì 24 maggio 2022) Un caccia F7 delle forze armate Iraniane è precipitato questa mattina vicino ad Anarak, nella provincia di Isfahan, e i due piloti a bordo sono rimasti uccisi. Lo ha comunicato l'agenzia Iraniana Irna,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) UnF7 delle forze armateiane è precipitato questa mattinaad Anarak, nella provincia di, e i duea bordo sono rimasti uccisi. Lo ha comunicato l'agenziaiana Irna,...

