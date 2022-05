Ippica | Di Paola Fise | ' ha perso qualità nella gestione con il passaggio al Mipaaf'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - “Il cavallo è uguale per tutti, Ha sempre una testa, quattro gambe e una coda sia per il salto ostacoli, sia per il trotto e il galoppo. Quindi giriamo tutti attorno al cavallo e a questa incredibile passione per il cavallo. L'ha avuto questa evoluzione che dall'ex ente di riferimento specialistico è passata al Ministero dell'Agricoltura () quindi hatantissima". Lo dice il presidente della, Marco Di, ai microfoni dell'emittente radiofonica New Sound Level fm90 in occasione di un convegno all'Università Lumsa. "C'è stato -prosegue Di- con il precedente governo un progetto di trasferire le competenze dell'alla Federazione ...