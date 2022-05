Inter | Zanetti | “Perisic? Stiamo parlando da novembre | dipenderà da lui Su Dybala…”

(Di martedì 24 maggio 2022)– Javier, vice presidente dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, in occasione della partita di beneficenza organizzata da Samuel Eto’o. Ecco quanto affermato. “Come si fa a consolare la squadra dopo ciò che è successo ieri? Noi abbiamo tutto. È stata una stagione molto positiva con due trofei e arrivando fino in fondo per il campionato. Siamo stati campioni d’Italia l’anno scorso.facendo un grande lavoro con grande continuità e vogliamo continuare così.resterà? Ha fatto una grande stagione. La volontà nostra c’è sempre stata. Da. Orada lui se vorrà proseguire ancora con noi. Ha parlato con Dybala? Sì perché ...

'Stagione positiva, premesse iniziali erano altre'ha poi analizzando la stagione dell', guardando già al futuro senza alcun rimpianto per quanto fatto quest'anno: 'Abbiamo dato tutto. È ...