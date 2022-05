Inter | un punto è costato 1 | 63 milioni di euro

Leggi su intermagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) Ecco quanto èunall’in base al monte ingaggi Conclusa la Serie A è tempo di bilanci. Per questo il portale specializzato Calcio e Finanza, ha fatto una stima di quanto siaunper le squadre nel campionato appena concluso in relazione al monte ingaggi. Per quanto riguarda l’il portale ha stimato un monte ingaggi netto di 79,99diche diventano 137,32 lordi. La squadra nerazzurra ha concluso il campionato al secondo posto con 84 punti vedendo così il rapporto assestarsi a 1,63diperconquistato. L'articolo proviene damagazine.