Insultare il sindaco sui social può costare caro: 3.800 euro (Di martedì 24 maggio 2022) Il giudice monocratico di Pesaro Andrea Piersantelli ha condannato ieri per diffamazione social A.C., 50 anni, di Pesaro, che insultò il sindaco Matteo Ricci su facebook, dandogli del "codardo" durante la prima ondata pandemica... Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022) Il giudice monocratico di Pesaro Andrea Piersantelli ha condannato ieri per diffamazioneA.C., 50 anni, di Pesaro, che insultò ilMatteo Ricci su facebook, dandogli del "codardo" durante la prima ondata pandemica...

