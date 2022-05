Inps in campo per conoscenza epidemiologia malattie neoplastiche (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L'Inps è vicino alle persone fragili e sta lavorando affinché le procedure per il riconoscimento dell'invalidità (che comunque rimangono complesse e gravose anche perché interessano più attori, enti e processi amministrativi) siano semplificate. In particolare, l'Inps è in grado di fornire un valido contributo alla conoscenza dell'epidemiologia delle malattie neoplastiche, in virtù sia della rappresentatività del campione cui attinge sia della sua ampia diffusione in tutto il territorio nazionale. I dati Airtum del 2021, riguardo all'incidenza delle diverse forme tumorali, sono confermati da quelli rilevati dall'Inps in ambito assistenziale nel periodo 2015-2021, in cui si evidenzia la predominanza del tumore della mammella ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L'è vicino alle persone fragili e sta lavorando affinché le procedure per il riconoscimento dell'invalidità (che comunque rimangono complesse e gravose anche perché interessano più attori, enti e processi amministrativi) siano semplificate. In particolare, l'è in grado di fornire un valido contributo alladell'delle, in virtù sia della rappresentatività del campione cui attinge sia della sua ampia diffusione in tutto il territorio nazionale. I dati Airtum del 2021, riguardo all'incidenza delle diverse forme tumorali, sono confermati da quelli rilevati dall'in ambito assistenziale nel periodo 2015-2021, in cui si evidenzia la predominanza del tumore della mammella ...

