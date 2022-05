Inps, certificato pediatrico introduttivo per evitare più visite mediche a minori (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L'Inps eroga numerose prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti minori affetti da disabilità e a favore delle loro famiglie (indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b della legge n. 508/1988, indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge n. 289/1990, per i minori ciechi indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a della legge 508/1988, indennità prevista dall'articolo della medesima legge per i cosiddetti ciechi ventesimisti e per quest'ultimi la pensione non riversibile di cui all'articolo 1 della legge 382/1970, per i minori sordi indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 508/1988). Per le specifiche patologie che possono presentarsi nel minore (tumori, malattie genetiche, ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L'eroga numerose prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazientiaffetti da disabilità e a favore delle loro famiglie (indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b della legge n. 508/1988, indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge n. 289/1990, per iciechi indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a della legge 508/1988, indennità prevista dall'articolo della medesima legge per i cosiddetti ciechi ventesimisti e per quest'ultimi la pensione non riversibile di cui all'articolo 1 della legge 382/1970, per isordi indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 508/1988). Per le specifiche patologie che possono presentarsi nel minore (tumori, malattie genetiche, ...

