Advertising

ItalianSerieA : New post: Iniziato a Coverciano il raduno dei calciatori di interesse nazionale. Seduta di allenamento per il primo… -

Calciomercato.com

... ricordato dal presidente del Museo del calcio diMatteo Marani e da Fabio Capello , ...era un ottimo giocatore - ricorda l'ex tecnico di Milan e Real Madrid - ma quando abbiamoa ...Cabrini ha ribadito la sua lunga carriera azzurra, da giocatore e da allenatore: "Cinquant'anni fa hoa frequentare". Entrambi sono stati premiati dal Ct della Nazionale, Roberto ... Iniziato a Coverciano il raduno dei calciatori di interesse nazionale. Seduta di allenamento per il primo gruppo Si è radunato il primo dei due gruppi di calciatori selezionabili: out Lucca, impegnato nella finale dei play off di Serie B, e l’infortunato Franchi. Convocati il portiere della Reggina Stefano Turat ...Conferenza stampa direttamente da Coverciano organizzata dall’AIA. Le dichiarazioni dei protagonisti del mondo arbitrale Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange, il Vicepr ...