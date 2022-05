Immobili confiscati per il no profit

Advertising

AGR_web : Beni confiscati, in Toscana sono stati destinati 178 immobili e 21 aziende Sono 199 i beni confiscati alla criminal… - BJLiguria : La Spezia, Comune: manifestazione d’interesse per immobili confiscati alla criminalità - - GazzettadellaSp : Immobili confiscati alla criminalità: manifestazioni di interesse del Comune - tvprato : Beni confiscati, in Toscana sono stati destinati 178 immobili e 21 aziende - Taraparso : La Mafia non esiste -

Il Comune della Spezia, attraverso una delibera approvata ieri mattina dalla giunta, ha espresso la propria manifestazione d'interesse all'Anbsc per l'acquisizione di alcuniin città. Si tratta di un fondo in piazza Chiodo e uno in viale Mazzini da poter affidare in concessione ad associazioni senza scopo di lucro ed enti no profit, con la loro ...Tuttavia, già in primo grado, lo stesso Tribunale, accogliendo i ricorsi difensivi - corredati di perizie contabili e tecniche - aveva disposto il dissequestro della quasi totalità degli. Di ...Il Comune della Spezia, attraverso una delibera approvata ieri mattina dalla giunta, ha espresso la propria manifestazione d’interesse all’Anbsc per l’acquisizione di alcuni immobili confiscati in cit ...Anche orti per gli anziani con i beni confiscati alla camorra. Nel corso di doppia cerimonia pubblica, presenti anche le scuole per far vedere ai giovani che ...