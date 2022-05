(Di martedì 24 maggio 2022)è la vera regina di questa edizione dedeie con Nicola Savino, Vladimir Luxuria ed Alvin ha trovato una complicità invidiabile che garantisce al reality uno scorrimento piacevole, leggero e divertente. “Nicola mi viene dietro nelle mie cavolate” – ha confessato la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni – “In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione”. Anche con Alvin il rapporto è perfetto e durante tutta la puntata si punzecchiano fingendo di detestarsi a vicenda. “Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni”.: “Glia volte mi...

Advertising

StraNotizie : Ilary Blasi: “Gli autori de L’Isola dei Famosi mi hanno sgridata” - FQMagazineit : Isola dei famosi, Ilary Blasi racconta il dietro le quinte del reality: “Spesso gli autori mi sgridano” - BITCHYFit : Ilary Blasi: “Gli autori de L’Isola dei Famosi mi hanno sgridata” - RealGossipland : Ilary Blasi svela di esser stata sgridata dagli autori de L'Isola dei Famosi: ecco perché. DETTAGLI QUI… - blogtivvu : Ilary Blasi ‘regina delle gaffe’ in Tv: “La più imbarazzante? Al GF Vip con Ignazio Moser” #gfvip -

nel corso della sua carriera ha collezionato una serie di gaffe clamorose. Durante l'Isola dei Famosi ha già dato prova dei molteplici suoi simpatici scivoloni, ma in una recente ...Umberto Smaila: "Io cupido per Totti e"/ "Con Jerry Calà rimorchiavamo" UMBERTO SMAILA ANNUNCIA IL RITORNO IN TV SULLA RAI CON ALE E FRANZ Non sono stati svelati dettagli ulteriori da ...Negli ultimi anni, Ilary Blasi è diventata una delle conduttrici più amate della tv italiana. La signora Totti non si prende mai sul serio, si diverte nei programmi che conduce e ha sempre la battuta ...Ilary Blasi durante un'intervista commenta la sua edizione in corso dell'Isola dei Famosi, parlando anche del suo team ...