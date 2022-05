Il tiramisù stampato in 3D è già realtà

Leggi su linkiesta

(Di martedì 24 maggio 2022) Con la stampante tridimensionale si può fare di tutto, anche creare ottimi dolci, equilibrati e perfettamente dosati. E soprattutto privi di quell’aria un po’ raffazzonata che, nel bene e nel male, è il marchio di fabbrica delle torte fatte in casa e la garanzia evidente della loro artigianalità. Il segreto è “Foodini”, un macchinario messo a punto da Natural Machines, un’azienda di di Barcellona in collaborazione conWorld Cup (TWC), un progetto nato a Treviso per cercare e premiare ilpiù buono del mondo e aperto all’invio e alla sperimentazione di ricette sul tema da tutto il mondo. Si tratta di un elettrodomestico da cucina per la stampa in 3D di alimenti. In pratica, la nuova frontiera del robot da cucina, un meccanismo informatizzato che assembla e restituisce al meglio del loro aspetto una serie di ingredienti selezionati e ...